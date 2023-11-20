Fransa'da grev, uçak seferlerini aksattı

AA & Ensonhaber

Fransa, yeniden iş bırakmaya sahne oldu.

Avrupa ülkesindeki hava trafik kontrolörleri, greve gitmeye karar verdi.

Söz konusu çalışanların greve gitmesi nedeniyle Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşlar aksadı.

Uçuşların 4'te 1'i iptal

Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.

DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.

Yasaya tepki iş bıraktırdı

Hava yolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.

Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.

2023'ün başından beri 53'üncü grev

Fransa basınından Le Monde gazetesi, "Fransa'nın hava trafik kontrolörleri grev haklarına getirilen kısıtlamaları reddetti." diye yazdı.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

Birçok hava trafik kontrolörü sendikası bu kez maaşlarını artırmak için değil, iş organizasyonlarını korumak için pazartesi günü grev bildiriminde bulundu.



Yeni yasa, kullanıcıların ve işletmelerin öfkesinin bir sonucu olarak gerçekleşti. 20 Kasım grevi, hava trafik kontrolörlerinin yıl başından bu yana sürdürdüğü grevlerin 53'üncüsü olacak.