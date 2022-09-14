Fransa'da grev nedeniyle uçuşların yarısı durdu

Enflasyonun hava yollarını bile etkilediği Fransa'dan grevlerin ardı arkası kesilmiyor. Ülkenin en büyük hava yolu şirketi Air France uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti.

Fransa'da yaşanan enflasyonun satın alım gücünün önüne geçtiğini işaret eden SNCTA sendikası, gelecekteki işe alımlarla ilgili endişe duyduklarını belirtmişti.

Fransa sivil havacılık kurumu ise yaşanan bu olaylardan sonra havalimanı şirketlerinden yüzde 50 oranında azalmalarını istemişti.

Alternatif yöntemler sunarak Eurocontrol hava trafik yönetimi ile görüştüklerini bildirmişti.

Fransa'da uçuşların yarısı iptal

Fransa'da hava trafik görevlilerinin yaptığı grev, uçuşları büyük ölçüde etkiledi.

Ülkenin en çok tercih edilen markası Air France hava yolu şirketinden, 16 Eylül Cuma günkü kısa ve orta mesafeli uçuşlarının yarısını iptal ettiği bilgisi geldi.

Hava yolu şirketinden gelen bilgi, Fransa'nın en büyük hava trafik görevlileri sendikası SNCTA'nın grev duyurusu yapmasından hemen sonra geldi.

Gerekçe olarak greve dikkat çekildi

Uçuşların iptaline neden olarak, Fransa'daki hava trafik görevlilerinin düzenlediği grev işaret edildi.

Fransız hava yolu şirketi, gerçekleşmesi planlanan uçuşlara dair ise 'gecikme ve son dakika iptali ihtimalini dışlayamadıklarını', böyle durumlarda da yolcuların SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirileceğini kaydetti.

Hava yolları şirketi, uzun mesafe de yapılacak uçuşlar için yüzde 90'ının planlandığı şekilde gerçekleşeceği bilgisini vurguladı.