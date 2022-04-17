Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.225
0.42%
BTXN Coin
31.32
-0.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C
    Fransa'da gündem Türk SİHA'ları: 'Biz de yapalım' raporu hazırladılar

    Fransa'da gündem Türk SİHA'ları: 'Biz de yapalım' raporu hazırladılar

    Fransız askerler senatoda yöneticilere Bayraktar TB2 benzeri SİHA'ların üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi.
    • 17.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'ları son olarak kendini Ukrayna'da ispatladı.

    Karabağ savaşında Avrupa'nın Ermenistan'a karşı kullanılan Türk SİHA'larına karşı olumsuz benzetmelerin yerini övgüler aldı.

    Avrupa basınında kendinden söz ettirmeye devam eden milli gurur SİHA'lar Fransız ordusuna da ilham veriyor.

    "Fransanın ilham kaynağı"

    Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

    Fransa da gündem Türk SİHA ları: Biz de yapalım raporu hazırladılar #1

    Biz de SİHA yapalım raporu hazırladılar

    Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

    Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

    Türkiye'den SİHA alan ülkeler hatırlatıldı

    Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

    Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, "Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.

    Fransa da gündem Türk SİHA ları: Biz de yapalım raporu hazırladılar #2

    Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA

    Haberde Ukrayna-Rusya savaşında da Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif rol oynadığı, Ukrayna ordusunun satın aldığı 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedildi.

    Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı, hava savunma sistemi, helikopter ve iki komuta merkezini imha ettiği bilgisi paylaşılan haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı.

    Haberde Bayraktar TB2'lerin 4 lazer güdümlü füze başlığı taşıyabildiği, dayanıklı ve kısa pistlerden bile kolayca havalandığı, Dağlık Karabağ çatışmasında da belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

    Fransa da gündem Türk SİHA ları: Biz de yapalım raporu hazırladılar #3

    Almanya 800 milyon euro batırdı

    Bilindiği üzere Avrupa'da bazı ülkeler İHA üretimi kararı alsa da başarılı bir proje ortaya çıkaramadı.

    Almanya, 800 milyon euroluk yatırıma rağmen başarıya ulaşamadı ve proje çöktü.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Trabzon’da, yabancı kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Trabzon’da, yabancı kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı

    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı

    Görüş Bildir