Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

Fransa'da siyasi kriz...

Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yerel saatle 15.00'ten itibaren merkez sağcı Bayrou hükümetinin tabi olacağı güven oylaması için olağanüstü oturum düzenlendi.

Muhalefet kanadındaki solcular, çevreciler ve aşırı sağcılar, Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini daha önce açıklamıştı.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALAMAYARAK DÜŞTÜ

Fransa’da Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü.

Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

GERGİN ORTAM

Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı Meclis oturumuna gerginlik hakimdi.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLALIM"

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini bir araya toplayıp bu akşam Meclis'in hızlıca feshedilmesi dahil tüm ihtimalleri görüştüğünü belirtmişti.

Tondelier, "Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazır oluruz." ifadelerini kullanarak, ilk planları arasında solcu veya çevreci bir başbakanın atanması olduğunu vurguladı.

Bu ihtimalin gerçekleşmesine yakın olduklarına işaret eden Tondelier, "Tüm senaryolara hazırlıklı olalım." demişti.