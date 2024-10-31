Fransa'da hayatını kaybeden evsiz sayısı 735'e çıktı

AA
Fransa'da yaşanan evsiz krizi sürüyor.
Özellikle Paris ve popüler kentlerde artan evsiz sayısı sokaklarda giderek artan bir tehdide sebep oluyor.
Sokaklarda yaşanan krizi göz önüne sermek isteyen "Sokakta Ölenler" topluluğu, 2023 yılında ölen evsizlerin sayısını açıkladı.
ÖLÜ SAYISI 735'E YÜKSELDİ
Le Parisien gazetesinin haberinde yer alan rapora göre, ülkede 2022'de ölen evsiz sayısı 630 olurken, 2023'te bu sayı 735'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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