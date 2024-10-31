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Fransa'da hayatını kaybeden evsiz sayısı 735'e çıktı

Fransa'da hayatını kaybeden evsiz sayısı 735'e çıktı Fransa'da yapılan araştırmaya göre, 2023 yılında sokaklarda hayatını kaybeden evsiz sayısı 735 olarak kayıtlara geçti.