'L214' adlı hayvan hakları koruma derneği, mezbahaya yerleştirdikleri gizli kameralarla hayvanlara yapılan işkenceleri deşifre etti.

Fransa'da 'L214' adlı hayvan hakları koruma derneği, Finistère kentindeki bir mezbahaya gizli kamera yerleştirdi.

Kamera kayıtlarında ortaya çıkan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

ELEKTROŞOKLU İŞKENCE

Briec ilçesindeki bir domuz mezbahanesinde çekilen görüntülerde, hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri anlar yer aldı.

Fransa’da hayvanlara yapılan işkenceler VİDEO





"KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER"

Hayvan hakları derneği L214 durumun içler acısı olduğunu belirterek, "Kan donduran görüntüleri görmeye devam ediyoruz. Hayvanlara işkencede birinci sıradayız. Mezbahaların acilen denetimden geçmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi. 22 kişinin çalıştığı mezbahada, koronavirüs salgını nedeniyle ayda 5 binin altında hayvan kesildiği belirtildi.

Öte yandan, 2018 yılında başkent Paris’in Lacs şehrinde bulunan mezbahada çekilen görüntüler üzerine “organik hayvancılık” sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahası’nın çalışma iznini durdurulmuştu.

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