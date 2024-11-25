Fransa'da hükümet aşırı sağcıların 'hükümeti düşürme' tehdidi ile karşı karşıya

AA

Fransa'da gerilim tırmanıyor.

Yaşanan son olaylarda hükümet, Fransa'da 2025 bütçesi konusunda Ulusal Meclis'te çoğunluğun desteğini alamadı.

Bunun üzerine hükümet, bugüne kadar kendilerine destek veren aşırı sağcıların hükümeti düşürme tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Bu kapsamda Fransa Ulusal Meclisinin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, Başbakan Michel Barnier ile Başbakanlık Ofisinde yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HÜKÜMETE KARŞI GENSORU ÖNERGESİ VERECEĞİZ"

Le Pen, hükümetin bütçe tasarısına karşı olduklarını belirterek, "Eğer bütçe bu şekilde kalırsa her zaman dediğimiz gibi (hükümete karşı) gensoru önergesi vereceğiz." ifadesinde bulundu.

Fransa'da aşırı sağcıların örtük desteği ile kurulan Barnier hükümetine "kırmızı çizgilerinin ne olduğunu defalarca kez dile getirdiklerini" kaydeden Le Pen, Fransızların alım gücüne yönelik bütçe tedbirlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Le Pen, mecliste çoğunluğun gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümetin düşeceğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni bir başbakan atamak durumunda kalacağını ifade etti.

"ÜLKENİN GELECEĞİ İLE OYNAYAMAZ"

Macron'un partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili ve eski Başbakan Gabriel Attal, Le Pen'in hükümeti düşürme "tehdidine" sert tepki gösterdi.

Attal, "Ülkenin geleceği ile oynayamayız." diyerek Le Pen'i tamamen sorumsuz davranmakla suçladı.

Ayrıca Attal, Barnier hükümetinin düşürülmeye değil başarılı olması için yardıma ihtiyacının olduğu değerlendirmesi yaptı.

GENSORU ÖNERGESİ NELERE YOL AÇABİLİR

Fransa'da Ulusal Meclis'in en büyük siyasi ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), eylül ayında iktidara gelen Barnier hükümetine ve bütçe tasarısına başından bu yana karşı çıkıyor.

Aşırı sağcılar ise bugüne kadar destek verdikleri hükümetin bütçe tasarısında ısrarcı olması halinde hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını bildiriyor.

Barnier hükümeti, mecliste çoğunluk sağlanamadığı için bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulayabilir.

HÜKÜMET DÜŞEBİLİR

Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar euro tasarruf ve 20 milyar euroluk vergi artışı amaçlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, AB tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl GSYH'nin yüzde 6'sına dayanacağı öngörülüyor.