Fransa'da ibadethaneler yeniden açılıyor

İçişleri Bakanlığı, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da koronavirüs tedbirlerini gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmettiği hatırlatıldı.

Ülkedeki ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılamasına izin verildiği duyurulan açıklamada, bu kararın gelecek saatlerde yayınlanacak kararnameyle yürürlüğe gireceği kaydedildi.

SOSYAL MESAFE VE HİJYEN ŞARTI

Açıklamada, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, maske takmanın ve girişte ellerin dezenfektan jel ile temizlemesinin zorunlu olduğu belirtildi.

BAYRAM NAMAZI KILINABİLECEK

Açıklamada, bu kurallara uymayan ibadethanelerin valiliklerin kararıyla kapatılabileceği aktarıldı.

Bu karara göre yarın camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek.

"NAMAZI EVDE KILIN" ÇAĞRISI

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek için Müslümanlardan namazı evlerinde kılmalarını istendi.

Danıştay, 18 Mayıs'ta hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanma yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.