Fransa'da ilkokulların açılmasına protesto

Valence şehrinde bir okulun arkasındaki bahçede, açık hava sınıfı oluşturuldu.

Avrupa'da, 11 Mayıs itibarıyla normalleşme kapsamında bazı adımlar atıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 178 bin 60 vaka ve 27 binden fazla ölümün yaşandığı Fransa'da bazı öğrenciler, pazartesi günü dersbaşı yaptı.

Bu karar, Fransa'da veli ve yetkililerin tepkisini çekti.

OKULLARIN AÇILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Valence şehrinin Montmeyran ilçesinde, okul binasının arkasındaki yeşil alanda açık hava sınıfı oluşturuldu.

Ülkede ilkokul ve kreşlerin açılması veli ve belediye başkanı tarafından protesto edildi.

Fransa'da ilkokulların açılmasına açık havada eğitim ile protesto VİDEO

"ÇOCUKLAR İÇİN RİSK ALMAK İSTEMİYORUM"

4-7 yaş gurubundaki çocukların hijyen kurallarını uygulamalarının zor olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bernard Brunet, "Çalışanlar ve çocuklar için risk almak istemiyorum." diye konuştu.

Brunet, ortak karar sonrasında eğitimi açık havada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.