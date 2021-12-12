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    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı

    Paris’te ülkede aşırı sağın yükselmesi ve giderek artan ırkçılık, sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 09:06
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    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı

    Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda toplanan öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, ülkede aşırı sağın yükselmesini ve giderek artan ırkçılığı protesto etti.

    Protestoda, Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte aşırı sağın yükselişine ve artan ırkçı söylemlere dikkat çekildi.

    İSLAM KARŞITI ADAM ZEMMOUR PROTESTO EDİLDİ

    Sık sık "Dayanışma içinde daha adil toplum" sloganları atılırken göstericiler, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ile Marine Le Pen’e Fransa’yı yönetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı #1

    ‘IRKÇILIĞA KARŞI SONUNA KADAR MÜCADELE VURGUSU’

    Protesto sırasında yapılan konuşmalarda ise, ırkçılığa karşı sonuna kadar mücadele edilmesi, iklimin korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve koronavirüse karşı geliştirilen aşıların dünyada herkesin erişim sağlayabilmesi talep edildi.

    Yüzlerce kişinin katıldığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı ViDEO

    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı #2

    Fransa’da, ırkçılık karşıtı protesto yapıldı #3

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