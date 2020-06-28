Fransa'da İsrail'e karşı ilhak protestosu

İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planı başkent paris ve çeşitli kentlerde protesto edildi.

Birçok kuruluşun çağrısıyla Paris'teki Barbes Mahallesi'nde toplanan yüzlerce eylemci, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in ilhak planı karşıtı pankartlar taşıdı.

FİLİSTİN YAŞAYACAK İSRAİL'E BOYKOT SLOGANLARI ATILDI

"Filistin yaşayacak", "İsrail'e boykot", "Filistin galip gelecek" ve "Filistin için özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsrail'in ilhak planını protesto etti ve bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye birçok Fransız siyasetçi de katıldı.

Fransa'nın Lyon, Strazburg, Saint-Etienne, Montpellier ve Marsilya gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ İLHAK PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.