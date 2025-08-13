Fransa'da İsrailli uçuş ekibi ile telsiz konuşmasında 'Özgür Filistin' diyen görevliye işten uzaklaştırma

Fransa’nın başkenti Paris’te, Charles de Gaulle Havalimanı’nda görevli bir personel, İsrail hava yolu şirketi El Al’ın mürettebatıyla telsiz görüşmesi sırasında “Özgür Filistin” ifadesini kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

"KANALI SİYASİ MESAJ İÇİN KULLANDI"

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 11 Ağustos sabahı yaşanan olayın ardından başlatılan adli soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Tabarot, görevlinin telsiz iletişim kurallarına aykırı şekilde, yalnızca hava trafiğinin güvenliği ve düzeni için kullanılması gereken kanalı siyasi bir mesaj ilettiğini belirterek, disiplin sürecinin başlatıldığını ve personelin “yeni bir emre kadar” görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.