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    Fransa'da, kadına şiddet raporu: 2 günde bir kadın cinayeti işleniyor

    Yayınlanan rapora göre; Fransa’da her 2 günde bir kadının cinayete gittiği belirlenirken, 2021 yılı başından bu yana 121 kadının öldürüldüğü ifade edildi.
    • 24.11.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:10
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    Fransa'da, kadına şiddet raporu: 2 günde bir kadın cinayeti işleniyor

    Fransa’da, kadın cinayetleri ile ilgili hazırlanan rapor oldukça dikkat çekti.

    Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Insee) ile Fransa Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, 2022 yılının başından bu yana Fransa’da toplam 121 kadının cinayete kurban gittiği bilgisi paylaşıldı.

    Rapora göre; her iki günde bir kadının katledildiği ülkede, öldürülen kadınlardan 86’sı kendi evlerinde saldırıya uğradı.

    Bunlardan 54’ünün şiddet içeren bir ilişkilerinin olduğu ya da ayrılma nedeniyle öldürüldüğü bildirildi.

    6 kadın, çocukları ile öldürüldü

    İHA’nın haberine göre; hayatını kaybeden kadınların 63’ünün anne olduğu bunlardan 6’sının ise çocuklarıyla birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Katledilen kadınlardan 2’sinin ise 5 ve 8 aylık hamile olduğu kayıtlara geçti.

    Fransa da, kadına şiddet raporu: 2 günde bir kadın cinayeti işleniyor #1

    129 çocuk öksüz kaldı

    2022’de, Fransa’da işlenen kadın cinayetleri yüzünden 129 çocuk öksüz kaldı. 36 çocuğun annesi ise gözlerinin önünde öldürüldü.

    Fransa’da yılın başından bu yana şiddet nedeniyle 30 kadın intihar etti, 11 kadın ise intihara teşebbüs etti.

    Her yıl 94 bin kadın cinsel saldırıya uğruyor

    Büyük şehirlerde 25 bin kadın katılımcı ile düzenlenen anketlere göre; her 2 kadından birinin cinsel saldırıya uğradığı kaydedilen Fransa’da, her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu.

    Fransa’da 2021’de 113, 2020’de 102, 2019’da 153, 2018’de 123, 2017’de 143 ve 2016 yılında 131 kadın, cinayet sonucu hayatını kaybetti.

    Ülkedeki kadınların yarısından fazlası hayatlarında en az bir kez cinsel taciz ya da saldırıya maruz kalırken, kadınların ifadelerine göre saldırganların 10’da 9’u kadınların tanıdığı kişilerden oluştu.

    2011-2018 döneminde ortalama olarak her yıl 18 ila 75 yaşları arasındaki 213 bin kadın, eşleri veya eskiden birlikte oldukları kişiler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı.

    İslamofobik saldırıların yüzde 75’i kadınları hedef alıyor

    İslam karşıtlığının son yıllarda giderek arttığı Fransa’da kadına şiddet kayıtları arasında İslamofobi de yer alıyor. Tutulan kayıtlara göre İslamofobik saldırıların yüzde 75’i kadınları hedef alıyor.

    Engelli kadınların şiddet mağduru olma ihtimali 4 kat fazla

    Engelli kadınların yaklaşık yüzde 80’i de şiddet mağduru. Engelli kadınların cinsel şiddet mağduru olma ihtimalinin, kadın nüfusun geri kalanına göre 4 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

    Fransa da, kadına şiddet raporu: 2 günde bir kadın cinayeti işleniyor #2


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