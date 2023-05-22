Fransa'da kalaşnikoflu saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

İHA
Fransa'nın Marsilya kentinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının kalaşnikof tipi silahlar ile düzenlendiğini ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi.
Saldırganların ve saldırıdan sağ kurtulan 2 kişinin olay yerinden kaçtığını ifade eden polis, saldırıyı uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirdi.
Polis, saldırının hedefi olan 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini aktararak uyuşturucunun yaygın olduğu bir toplu konutta yaşadıklarını ifade etti.
Saldırganları yakalamak için soruşturma başlatılırken şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.