Fransa’da korona vakalarında artış

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 kişide koronavirüs belirlendi.

Fransa'da koronavirüsün Delta varyantında artış sürüyor.

Varyantın vakaların çoğunluğunu oluşturduğu ülkede Halk Sağlığı Kurumu'nun bugünkü verilerine göre, korona bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 532 artışla 5 milyon 867 bin 730’a yükseldi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 501’e çıktı.

Hastanelerde 891’i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 936 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 544 bin 220’ye yükseldi, 30 milyon 339 bin 179 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 65 milyondan fazla doz aşı yapıldı.