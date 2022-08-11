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    Fransa'da kuraklık nehirleri kuruttu

    Loire Nehri'nde azalan su seviyesi kameraya yansıdı. Uzmanlar, Avrupa'yla ilgili 'en kurak dönem' uyarısı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:06
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    Fransa'da kuraklık nehirleri kuruttu

    Avrupa, son yılların en sert kuraklığıyla karşılaştı.

    Kıtada yaşanan olumsuz hava koşulları, orman yangınlarının yanı sıra kuraklığı da tetikliyor.

    Nehirlerdeki sular çekildi

    Fransa'da diğer nehirlerde olduğu gibi Loire Nehri de ortaya çıkan tablodan nasibini aldı.

    Su seviyesinin önemli ölçüde azaldığı nehrin endişe verici görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

    Son 500 yılın en kurak dönemi

    Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, yaptığı açıklamada, kıtanın son 500 yılın en kurak dönemi yaşayabileceği konusunda uyardı.

    Araştırmalar, Avrupa'daki nehirlerin birçoğunun debilerinin düşük seviyelere gerilediğini gösteriyor.

    Fransa'da yaşanan kuraklık nehirleri kuruttu ViDEO

    Fransa da kuraklık nehirleri kuruttu #1

    Fransa da kuraklık nehirleri kuruttu #2

    Fransa da kuraklık nehirleri kuruttu #3


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