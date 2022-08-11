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Fransa'da kuraklık nehirleri kuruttu

Fransa'da kuraklık nehirleri kuruttu

Loire Nehri'nde azalan su seviyesi kameraya yansıdı. Uzmanlar, Avrupa'yla ilgili 'en kurak dönem' uyarısı yapıyor.