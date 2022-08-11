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Fransa'da kuraklık nehirleri kuruttu
Loire Nehri'nde azalan su seviyesi kameraya yansıdı. Uzmanlar, Avrupa'yla ilgili 'en kurak dönem' uyarısı yapıyor.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 18:04
- Güncelleme : 11.08.2022 - 18:06
Avrupa, son yılların en sert kuraklığıyla karşılaştı.
Kıtada yaşanan olumsuz hava koşulları, orman yangınlarının yanı sıra kuraklığı da tetikliyor.
Nehirlerdeki sular çekildi
Fransa'da diğer nehirlerde olduğu gibi Loire Nehri de ortaya çıkan tablodan nasibini aldı.
Su seviyesinin önemli ölçüde azaldığı nehrin endişe verici görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Son 500 yılın en kurak dönemi
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, yaptığı açıklamada, kıtanın son 500 yılın en kurak dönemi yaşayabileceği konusunda uyardı.
Araştırmalar, Avrupa'daki nehirlerin birçoğunun debilerinin düşük seviyelere gerilediğini gösteriyor.
Fransa'da yaşanan kuraklık nehirleri kuruttu ViDEO