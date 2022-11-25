- Haberler
- Dünya Haberleri
- Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarı kabul edildi
Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarı kabul edildi
Fransa'da Ulusal Meclis, kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
- 25.11.2022 - 01:07
Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısını Meclise sundu.
Yasa tasarısı kabul edildi
Üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.
Güvence altına alınacak
İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.
Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.