Koronavirüs sürecinin iyi yönetilmediği gerekçesi ile lise öğrencileri yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşte, Macron sloganlar ile istifaya çağrıldı.

Fransa’da koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler ve kısıtlamalar devam ederken, başkent Paris’te liseli öğrenciler Menilmontant Meydanı’nda bir araya gelerek protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin koronavirüs salgın sürecini iyi yönetmediğini ifade etti.

YAZILI PANKART TAŞIDILAR

Hükümeti protesto eden gençler, Menilmontant Meydanı’nda Nation Meydanı’na sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Sloganlar ile Macron’u istifaya çağıran öğrenciler, “Hükümetin yanlış politikalarının cezasını bizler ödemek istemiyoruz.” yazılı pankart taşıdı.

ALIM GÜCÜ YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Salgın nedeni ile öğrencilerin alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğü, öğrencilerin kişi başı ortalama 274 euro kayba uğradığı ifade edildi.

Ayrıca, 6 öğrenciden 1’inin okulu bıraktığı ifade edilen gösterilerde uzaktan eğitim nedeni ile durumun daha da kötüleştiği belirtildi.

Fedakar bir nesil olmak istemediklerini ifade eden gençler, çözümün ancak gerçek bir eğitim sistemi ile olacağının altını çizdi.

Fransa’da lise öğrencileri Macron’u istifaya çağırdı VİDEO

