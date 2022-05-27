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- Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığı ile gündeme geldi
Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığı ile gündeme geldi
- 27.05.2022 - 17:54
- Güncelleme : 27.05.2022 - 17:57
Fransa’da başkent Paris’te bulunan ve ünü dünyaya yayılan Louvre Müzesi’nin eski müdürlerinden Jean-Luc Martniez’in ismi, tarihi eser kaçakçılığı ile anıldı.
Martinez Orta Doğu’da tarihi eser kaçakçılığına karışmak, tarihi eser kaçakçılığına göz yummak, sahte belge düzenlemek, kara para aklamak suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Arap Baharı ayaklanmalarında sahte belge düzenledi iddiası
İHA’nın haberine göre; Martinez’in, Arap Baharı ayaklanmaları sırasında kaçırıldığından şüphelenilen antik Mısır eserlerinin ait olduğu ülkeye ilişkin sahte belge düzenlenmesine göz yumduğu iddia edildi.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
2013-2021 yılları arasında Louvre Müzesi’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan 58 yaşındaki Martinez, çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Temmuz 2018’de, Orta Doğu ülkelerinden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma açılmıştı.