Haberler

Dünya Haberleri

Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi

Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da aday Eric Zemmour, kendisini protesto eden bir kişiye yaptığı hareketle tepki çekti.