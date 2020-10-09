Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz çıkardı

Fransa First Lady’si Brigitte Macron’un kızı Tiphaine Auziere, Fransız medya medyasına verdiği röportajda tavsiyelerde bulunmak için sık sık kabinedeki bakanlarla görüştüğünü ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dış politika, koronavirüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen Macron'un üvey kızı 36 yaşındaki Tiphaine Auziere'ye tepki gösterdi.

BAKANLARA TAVSİYE VERDİ

Auziere, Fransız medyasına verdiği röportajda, kabinedeki bakanlara hukuk, sosyal politikalara ilişkin tavisyelerde bulunduğunu kaydetti.

Calais kentinde yaşayan Tiphaine’nin aile içi şiddetle mücadele, sınıfların kapatılması ve bir rüzgar çiftliğine karşı kampanya da dahil olmak üzere yerel sorunlarla mücadelede yer aldığı ifade edildi.

"BAKANLAR NE GİBİ BİR AKIL ALABİLİR"

Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere'nin kabinedeki bakanlara tavsiyelerde bulunmasına tepki göstererek, "Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabinenin Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir." sözleriyle eleştirdi.