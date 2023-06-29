Fransa'da mahkeme, başörtüsü yasağını onadı Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu'nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.

İHA

Fransa Senatosu, geçtiğimiz yıl spor müsabakalarında başörtüsü takılmasının yasaklanması yönünde karara imza attı.

Ülkenin üst meclisinde, spor federasyonları tarafından düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmak için "göze çarpan dini semboller takmanın yasak olduğunu" belirten yasal değişiklik lehinde oy kullanıldı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi üyelerince önerilen ve Fransız hükümetinin karşı çıktığı değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

"Sporcuların güvenliğini riske atabilir" savunması

Başörtüsünün "sporcuların güvenliğini riske atabileceği" ifade edilen metinde, açıkça “müsabakalarda başörtüsü takılmasının yasaklamak" istendiği belirtildi.

Teklif, Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenip onaylandıktan sonra da hayata geçirildi.

Skandal kararı uygulamaya koyan Fransa Futbol Federasyonu’na, Müslüman kadın futbolcular tarafından dava açıldı.

Karar çıktı

Ve davadan karar çıktı.

Ülkenin en yüksek idari mahkemesi, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.

FIFA izin veriyor

Öte yandan FIFA, 2014'ten bu yana kadın futbolcuların uluslararası müsabakalarda başörtüleriyle oynamalarına izin veriyor…