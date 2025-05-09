Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Franceinfo’nun haberine göre, Fransa’nın Gard bölgesindeki bir camide Müslüman genç Aboubakar Cisse’yi öldüren şüpheli Olivier H, bugün uçakla İtalya’dan Fransa’ya getirilecek.

İade işleminin ardından şüpheli, Nîmes kentinde bir soruşturma hâkimi karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

25 Nisan’da La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi’ne giden Olivier H, örnek kişiliğiyle tanınan Cisse’den kendisine namaz kılmayı öğretmesini istemişti. Cisse bu isteği geri çevirmedi. Ancak Olivier H, genç secdeye gittiği anda onu yaklaşık 50 kez bıçaklayarak öldürdü ve saldırıyı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Cinayetin ardından İtalya’nın Pistoia şehrine kaçan şüpheli, 27 Nisan’da polise teslim oldu ve Fransa’ya dönmeyi kabul etti.