Fransa’da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı yeniden gündemde

Tartışmaların odağına oturan tasarıya ilişkin tartışmalar, Ulusal Meclis’te tekrar başladı.

Fransa’da, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı yasa tasarısı yeniden görüşülüyor.

Tasarı, yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis’te yeniden ele alınıyor. Görüşmelerin ilk gününde, hükümet kanadından sadece Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa hazır bulundu.

TARTIŞMALI TASARININ İÇERİĞİ

Senato’da okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat’ta kabul edilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis’te ikinci kez görüşülmeye başlandı.

Yasa tasarısının temmuz ayı sonunda kesin olarak kabul edilmesi bekleniyor. Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

TEPKİ ÇEKİYOR

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, söz konusu tasarının, sadece teröre karşı değil, aynı zamanda ayrılıkçılıkla ve "İslamcı ideolojiye" karşı mücadelede güçlü yetkiler verdiğini iddia etmişti.

Çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.