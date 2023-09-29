Fransa'da Nijer karşıtı olaylar... Fransız askerlerine su götüren kamyon yağmalandı Nijer'de askeri darbeden sonra başlayan Fransa karşıtı gösteriler kapsamında Fransız üssüne su taşıdığı iddia edilen bir kamyonu yağmalayan halk, askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

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AA

Nijer-Fransa gerginliği sürüyor...

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koymuştu.

Darbenin hemen ardından ülkede etkin güç olan Fransa'ya karşı büyük toplumsal olaylar başladı.

Fransız elçiliğini basan halk, Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesi için, o günden bu yana gösterilerini sürdürüyor.

Fransız askerlerine su götüren kamyon yağmalandı

Bu kapsamda Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız askeri üssü yakınlarında, yeni bir olay yaşandı.

Askeri yönetim destekçisi halk tarafından durdurulan bir kamyon, Fransız askerine içme suyu getirdiği iddiasıyla yağmalandı.

Araca da zarar veren kalabalık, ülkede bulunan Fransız askerlerinin bir an evvel ülkeyi terk etmesini istedi.

Fransız büyükelçi ülkeyi terk etti

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte, 27 Eylül'de ülkeyi terk etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)