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    Fransa'da odun satan şirketlerin hisselerinde yüzde 700 artış

    Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kısıtlamasıyla başlayan enerji krizi sonrası Fransa'da halk, oduna yönelmişti. Talebin artması sonucu Fransız bazı şirketlerin hisselerinde artış yaşandı.
    • 24.09.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 19:57
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    Fransa'da odun satan şirketlerin hisselerinde yüzde 700 artış

    Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kısıtlamasıyla Fransa'da elektrik ve doğalgaz fiyatları yükselirken, halk ısınmada daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle odun talaşına yöneldi.

    Ayrıca son iki yıldır devletin yeşil yakıtı teşvik etmesi ve petrol ile kömür kazanlarının kurulumunun yasaklanması oduna rağbeti artıran başka bir neden oldu.

    Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın talaşa yönelmesiyle odun satan şirketlerin hisseleri borsada hızla yükselişe geçti.

    Talaş fiyatlarında ton başına 300-400 euro artış

    Talaşlı Isınma Ulusal Birliği Propellet verilerine göre, 2020 ve 2021 yılları arasında talaş sobası satışları yüzde 41, talaş kazanı satışları ise yüzde 120 artış kaydetti.

    Talebin çoğalmasıyla talaş fiyatları da ton başına 300-400 euro arasında artış yaşadı.

    Odun satan şirketlerin hisselerinde yüzde 700 artış

    AA'nın aktardığı verilere göre, odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700'lere varan yükseliş yakaladı.

    Kış gelmeden stok yapılıyordu

    Fransa Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonu yakın zamanda ülkede yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığını açıklamıştı.

    Taleplerin yüksek olması nedeniyle odunda büyük bir arz açığı yaşanırken enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden odun stoku yapmaya yöneltmişti.

    Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazmıştı.

    Fransa da odun satan şirketlerin hisselerinde yüzde 700 artış #1


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