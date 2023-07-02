Fransa'da olaylar durulmuyor: Paris'in Şanzelize Caddesi tahliye edildi Fransa'da polis kurşunuyla ölen gencin ardından başlayan protestolar sürüyor. Devam eden şiddet olaylarının ardından, Paris’in en işlek caddesi Şanzelize’den turistler dahil herkes tahliye edildi.

AA

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi ülkede ayaklanmalara yol açmıştı.

Protesto gösterileri polisle çatışmalara dönüşürken, yaşanan olaylar 5. gününde hala sürüyor.

Şanzelize Caddesi tahliye edildi

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı.

Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı.

Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı.

Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Fransız polisi, gece yoğunlaşması beklenen protestoları kontrol altına almak için başkent dahil ülkedeki birçok kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

Paris'in turistik caddesi Şanzelize'de, lüks iş yerlerinin önüne polis araçları yerleştirilirken polis, caddede şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaptı.

Diğer yandan şiddet olaylarının üslerinden biri haline gelen Marsilya'da polis, gösteri için toplanan kalabalığa sert müdahalede bulundu.

Kolluk kuvvetleri göstericilere yer yer göz yaşartıcı gaz sıkarken, güvenlik amacıyla kentte iki zırhlı araç devriye geziyor.

Yaklaşık 2 bin kişi gözaltında

Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak verdi.

Barbes semtinde protestocular bir yandan polislere havai fişeklerle saldırırken diğer yandan kurdukları barikatları ateşe verdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te akşam başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

Darmanin, olayların yoğunlaştığı Marsilya'da da 55 kişinin polislerce alıkonulduğunu kaydetti.

Zırhlı araçlarla müdahaleler başladı

Strazburg kentinde de protestolar yeniden alevlenirken göstericiler polislere yoğun şekilde havai fişeklerle saldırdı.

Özel kuvvetlerden oluşan ekipler, olayları bastırmak için zırhlı araçlarla müdahaleye başladı.

Rennes kentinde de protestolar artarken toplanan yüzü maskeli grup polislere havai fişek fırlattı.

Belediye başkanlarından destek talebi

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, şehir merkezindeki bir mağazanın "gençlerden oluşan bir çete" tarafından yağmalandığını aktardı.

Kentte gerginliğin arttığını belirten Estrosi, yağmaya katılanların kameralar sayesinde polislerce gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.