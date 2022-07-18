Fransa'da orman yangınlarına müdahale, tartışmaya yol açtı

Avrupa ülkesinde devam eden yangınlar nedeniyle alevlere müdahale etmek üzere filoda bulunan uçakların durumu gündem oldu.

Avrupa kıtası, son günlerde orman yangınlarıyla konuşuluyor.

Fransa'da 7 gün önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın, ülkede tartışma konusu oldu.

Fransa'da gündem yangınlarla mücadele

Ülkenin güneybatısındaki Gironde'da alevlere teslim olan 14 bin 300 hektarlık yeşil alan küle döndü.

Günlerdir devam eden yangın nedeniyle, Fransa'nın alevlere müdahale kapasitesi tartışmaya açıldı.

"Sahip olmamız gereken uçaklara sahip değiliz"

Le Parisien'de yer alan habere göre, Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac) Birliği Sözcüsü Christophe Govillot, daha fazla uçak ve pilot çağrısı yaparken, "Sahip olmamız gereken uçaklara sahip değiliz." dedi.

Park halinde olan ve uçamayan uçakların varlığından söz eden Govillot, insan ve teknik kaynak eksikliği nedeniyle Paris yönetimine tepki gösterdi.

"Uçaklar yaşlandı"

Govillot, "Alevlere karşı savaşmaya bedenen ve ruhen bağlıyız ama bunu uygulamak için araç bulmalıyız." diye konuştu.

Aynı medya kuruluşu, "Yaşlanan Canadair uçakları, gönüllü eksikliği... Fransa büyük yangınlara karşı savaşabilir mi?" başlıklı bir habere imza attı.

Filoya yatırım çağrısı

Fransa'da benzer yangınların çoğaldığını görme riskiyle karşı karşıya kalan itfaiyecilerin, devleti ilgili ekipmanlara ve özellikle Canadair filosunun değiştirilmesine yatırım yapmaya çağırdığı belirtildi.

TF1 televizyonu da benzer bir habere yer vererek, "Fransa, orman yangınlarıyla mücadele edecek kadar silahlı mı?" diye sordu.

Uçakların bakım sorunları

Son yıllarda, yangınla mücadeleye adanmış helikopter filosu ve Canadair uçaklarının sık sık yerde park halinde olduğuna dikkat çekildi.

Orman yangınlarının arttığı bir dönemde uçakların, bakım sorunlarıyla konuşulduğu aktarıldı.

44 derece uyarısı yapıldı

Bu arada Gironde bölgesinde termometrelerin 44 santigrat dereceyi görmesi bekleniyor. Bölgedeki alevler, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fransa'da ormanlık alanlar alevlere teslim oldu ViDEO





Binlerce kişi için tahliye kararı

Öte yandan yangının bazı yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bugün 3 bin 500 kişinin daha, bulundukları yerlerden tahliye edilecek.

Şimdiye kadar ek tahliyelerle 20 bine yakın kişi bölgeden uzaklaştırılmış olacak. Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı.

Yüksek sıcaklıklar müdahaleyi güçleştiriyor

Sıcaklıkların artması yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. AA'nın haberine göre, Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.