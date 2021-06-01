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Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü

Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü

Paris’te bir sürücü, otomobilini hızla kalabalığın üzerine sürmeye başladı. Sürücüye engel olmak isteyen vatandaşlardan biri, otomobilin altında kaldı.