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    Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü

    Paris’te bir sürücü, otomobilini hızla kalabalığın üzerine sürmeye başladı. Sürücüye engel olmak isteyen vatandaşlardan biri, otomobilin altında kaldı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 12:30
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    Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü

    Fransa’nın başkenti Paris’te bir sürücü, Champs-lysées yakınlarındaki George V Caddesi'nde otomobilini kalabalığın üzerine sürdü.

    Etraftaki kalabalık, sürücünün ne yaptığını anlayamadan çevreden uzaklaştı.

    Aracını bir ileri bir geri yapan sürücü, otomobilini yüksek hızla insanların üzerine sürmeye devam etti.

    Olay anları, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ARACIN ALTINDA KALDI

    Sürücüyü durdurmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermedi.

    Arabanın ön kısmına vuran bir vatandaş, sürücünün otomobilini üzerine sürmesi ile aracın altında kaldı.

    Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin müdahalesi ile durdurulabilen 34 yaşındaki sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

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