- Haberler
- Dünya Haberleri
- Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü
Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü
- İHA
- 01.06.2021 - 12:28
- Güncelleme : 01.06.2021 - 12:30
Fransa’nın başkenti Paris’te bir sürücü, Champs-lysées yakınlarındaki George V Caddesi'nde otomobilini kalabalığın üzerine sürdü.
Etraftaki kalabalık, sürücünün ne yaptığını anlayamadan çevreden uzaklaştı.
Aracını bir ileri bir geri yapan sürücü, otomobilini yüksek hızla insanların üzerine sürmeye devam etti.
Olay anları, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
ARACIN ALTINDA KALDI
Sürücüyü durdurmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermedi.
Arabanın ön kısmına vuran bir vatandaş, sürücünün otomobilini üzerine sürmesi ile aracın altında kaldı.
Fransa’da, otomobilini kalabalığın üzerine sürdü VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile durdurulabilen 34 yaşındaki sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.