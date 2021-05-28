Euro
10.4399
0.49%
Dolar
8.5844
1.01%
Altın
524
1.11%
Borsa
1.421
0.43%
Bitcoin
317.888
-5.90%
EXEN Coin
34.95
-1.68%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Fransa’da polise bıçaklı saldırı

    Nantes'da polisin silahını alarak kaçan kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda 3 jandarma yaralandı.
    • AA
    • 28.05.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa’da polise bıçaklı saldırı

    Fransa'da güvenlik güçlerine bıçaklı saldırı düzenlendi.

    Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı.

    3 YARALI

    Bölge jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

    Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 jandarma yaralandı.

    Fransa’da polise bıçaklı saldırı #1

    SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

    Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir