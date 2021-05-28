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Fransa’da polise bıçaklı saldırı
Nantes'da polisin silahını alarak kaçan kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda 3 jandarma yaralandı.
- AA
- 28.05.2021 - 16:20
- Güncelleme : 28.05.2021 - 16:34
Fransa'da güvenlik güçlerine bıçaklı saldırı düzenlendi.
Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı.
3 YARALI
Bölge jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.
Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 jandarma yaralandı.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.