Fransa'da polisler, down sendromlu bir çocuğu gözaltına aldı Protestoların ve karışıklığın devam ettiği Fransa'da bir grup polis, down sendromlu bir çocuğu çevredekilerin tepkisi altında ters kelepçe takarak polis karakoluna götürdü.

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ensonhaber.com

Fransa'da sular durulmuyor....

Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ardından ülkede protestolar başladı.

Başlayan protestoların ardından ülkede tansiyon adeta yükseltti.

Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar Marsilya ve Lyon kentlerinde de yoğunlaştı.

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar yanarken, kundaklama olayları da peş peşe geliyor.

Birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar, diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

Down sendromlu çocuğa ters kelepçe

Güvenlik güçleri, yapılan protestolar karşısında şiddet olaylarını artırdı.

Tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, gözaltına alınanların sayısı her geçen gün artıyor.

Şiddet hareketleriyle gündeme gelen Fransız polisi, vatandaşı copla durdurmaya çalışıyor.

Son olarak polisler, down sendromlu bir çocuğu, annesinin haykırışları ve kalabalığın gözü önünde yere yatırıp ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Çocukların protestolarından aileler sorumlu

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, şiddet sarmalına dönüşen olaylara ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.