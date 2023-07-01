Fransa'da protestolara katılan çocukların aileleri sorumlu tutulacak Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

AA

Fransa'da başlayan protestoların ardından sular durulmuyor...

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ülkede büyük tepki aldı.

Ülkede tansiyonu adeta yükseltti.

Bir yandan Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken bir yandan da vatandaşlar isyan çıkararak eylem düzenliyor.

200'den fazla memur yaralandı

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar alev alev yanarken, kundaklama olayları da peş peşe geliyor.

Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Aileler sorumlu tutulabilecek

Yaşananlar ardından Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Sosyal medyadan organize olanlar tespit edilecek

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.

"Sakinleşmemiz gerekiyor"

Fransız Adalet Bakanı, şu şekilde konuştu:

Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor.

Ebeveynlik vazifesi

Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.