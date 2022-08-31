Fransa'da rekor sıcaklar, 30 yıl içinde daha çok artacak

Fransa'da rekor sıcaklar, 30 yıl içinde daha çok artacak

Avrupa ülkesini, gelecek yıllarda daha yüksek sıcaklıklar bekliyor. Yapılan araştırma, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Küresel ısınma ve buna bağlı orman yangınları, Avrupa'yı tehdit etmeye devam ediyor.

O ülkelerden biri olan Fransa ile ilgili çarpıcı bir tespite imza atıldı.

Yazlar için 2050 tahmini

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ve Fransa Meteoroloji İdaresi'nin verilerine göre, ülkede 2050'ye kadar her yaz, 16 ila 29 gün, normalin üstünde sıcak geçecek.

Rekor sıcaklıklar artmaya devam edecek

Ülkede bu yaz kaydedilen "rekor sıcaklar", iklim değişikliği nedeniyle daha üst seviyelere çıkarak riskli bir hal alacak.

En az 5 derece artması beklenen aşırı sıcaklar, Fransa'da nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı ana kara topraklarının büyük bölümünde etkili olacak.

30 yıl içinde 29 güne çıkacak

Ülkede kavurucu sıcaklar 1976-2005 yazlarında en fazla 16 gün olurken, 2050'ye kadar bu sürenin 29 güne kadar çıkacağı öngörülüyor.

İç kesimler daha riskli

Özellikle Auvergne-Rhone-Alpes'ta nüfusun yüzde 68'inin, Bourgogne-Franche-Comtee'de yüzde 47'sinin ve Occitanie'de yüzde 20'sinin anormal seviyedeki sıcaklıklardan etkilenmesi bekleniyor.

AA'nın aktardığına göre; Bretonya, Korsika, Normandiya ve Fransız Rivierası gibi kıyı bölgeleri ise iç kesimlere nazaran bundan daha az etkilenecek.

Sıvı kaybı ve sıcak çarpması riski

Yüksek sıcaklıkların geceleri de süreklilik arz etmesinin, özellikle hassas bünyeli insanlarda sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarını artırması bekleniyor.