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- Fransa'dan Rum kesimine Maraş desteği
Fransa'dan Rum kesimine Maraş desteği
- REUTERS
- 21.07.2021 - 11:49
- Güncelleme : 21.07.2021 - 11:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasındaki kararlı mesajları dünyanın gündemine oturdu.
46 yıl aradan sonra yeniden açılan Kapalı Maraş konusuna değinen Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak." dedi.
FRANSA'DAN RUM KESİMİNE DESTEK
Erdoğan, mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar neticesinde Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi.
Fransa, KKTC toprağı olan Maraş'ta atılacak adımdan rahatsız oldu. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Güney Kıbrıs Rum kesimine destek mesajı verdi.
"MARAŞ'I BM'NİN GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ"
Le Drian, Rum mevkidaşlarıyla masaya yatırdığını belirttiği konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine getireceklerini kaydetti.
Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Maraş adımının "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu iddia etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak ViDEO