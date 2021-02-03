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    Fransa'da sel alarmı

    Avrupa ülkesinde şiddetli yağış nedeniyle Eyfel Kulesi'nin yakınından geçen nehir taştı. Yetkililer, sel felaketine karşı vatandaşları uyardı.
    • AA
    • 03.02.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:54
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    Fransa'da sel alarmı

    Fransa'da, şiddetli yağışların sele yol açacağı endişesiyle alarma geçildi.

    Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açabileceğini belirterek, 17 bölgede turuncu alarm, 69 bölgede ise sarı alarm ilan etti.

    SEL UYARISI

    Yağışlara, hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların da eşlik edebileceği bildirildi.

    Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayanlara sel ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

    Fransa'da Seine Nehri taştı ViDEO

    SEINE NEHRİ TAŞTI

    Eyfel Kulesi'nin yakınından geçen Seine Nehri'nin başkent Paris'teki seviyesi dün 4 metre 23 santimetre iken bugün 4 metre 32 santimetreye yükseldi.

    Ülkenin doğusundaki Rhone bölgesinde ise sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

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