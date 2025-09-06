Fransa'da siyasi istikrarsızlık, borç krizini artırıyor

Fransız hükümetinin 8 Eylül’de düşmesi, ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası yaratma riski taşıyor. Uzmanlar, bu durumun Fransa’nın Avrupa’daki finansal sistemi sarsabilecek bir borç krizine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

BORÇ SORUNU, TAHVİL PİYASALARINI ETKİLİYOR

Avrupa’nın büyük ekonomilerinin borç yükü, tahvil satışlarını tetikleyerek hükümetlerin borçlanma maliyetini artırıyor. Artan borç maliyetleri, hükümetlerin başka alanlarda harcama yapmasını zorlaştırıyor ve bütçe dengeleme çabalarını engelliyor.

KAMU MALİYESİNDEKİ ZAYIFLIK VE DIŞ BASKILAR

Fransa’nın kamu maliyesini kontrol altına almakta yaşadığı güçlükler, Ukrayna’daki savaş ve artan gümrük vergileriyle birleşince tahvil piyasalarında olumsuz yansıyor. Ekonomik büyümenin zor olduğu bu dönemde yatırımcılar, risk primi olarak Fransız tahvillerini cezalandırıyor.

BANKA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen yılki erken seçim kararı sonrası benzer bir süreç yaşayan Fransız bankacılık sektörü, siyasi belirsizlikten olumsuz etkilendi. BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri son bir haftada yaklaşık %8 değer kaybetti. Bu kayıp, şirketlerin piyasa değerinde 15 milyar euroya tekabül ediyor ve CAC 40 endeksindeki düşüşün beşte birini oluşturuyor.

RİSK PRİMLERİ 2012'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Son 12 ayda Fransız devlet tahvillerinin Almanya’ya karşı risk primi (spread) 40 baz puandan 80 baz puana yükseldi. Bu, 2012’deki borç krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelerden biri olarak kaydediliyor.

Fransa’nın büyümesi 2025’in ikinci çeyreğinde %0,1 seviyesinde kalırken, yüksek borç yükü durumu durgunluk eşiğindeki ekonomiyi daha kırılgan hâle getiriyor.

UZMANLARDAN UYARI: SİYASİ BELİRSİZLİK VE TEMERRÜT RİSKİ

Ekonomistler, siyasi belirsizliğin kredi talebini azaltabileceğini ve temerrüt riskini artırabileceğini belirtiyor. Carrefour CEO’su Alexandre Bompard ise belirsizliğin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Fransa’nın kamu borcu 3,2 trilyon euroya ulaşmış durumda; bu, Euro Bölgesi toplam borcunun yaklaşık %20’sine karşılık geliyor. İşsizlik %7,4 seviyesinde seyrederken, stagflasyon benzeri bir tablo ortaya çıkıyor.

Sadece bu yılın ilk yarısında faiz ödemeleri 52 milyar euroya ulaşmış; bu rakam eğitim bütçesinin neredeyse yarısına denk geliyor. 2026’da ise faiz ödemelerinin 120 milyar euroya ulaşması bekleniyor ve bu ülke gelirlerinin %15’ine tekabül ediyor.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK, YATIRIMCILARI KORKUTUYOR

Fransız bankalarının ucuz değerlemelerine rağmen, iki yıldan kısa sürede beş başbakan değişimi ve parlamentonun yasama sürecindeki sıkıntılar, yatırımcı güvenini zayıflatıyor ve piyasalarda uzun vadeli belirsizlik yaratıyor.

BÜTÇE AÇIĞI, AB STANDARTLARI ÜZERİNDE

Fransa’nın bütçe açığı %5,5 seviyesinde seyrediyor; oysa Avrupa Birliği kuralları, açığın en fazla %3 olmasını öngörüyor.