Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 yeni vaka

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu, Son 24 saatte 10 bin 908 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Delta varyantı vakalarının yoğun olduğu Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumu'nun bugünkü verilerine göre, koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 908 artışla 5 milyon 844 bin 249'a yükseldi.

Böylece, ülkede son iki aydaki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 111 BİN 480'E ÇIKTI

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 480'e çıktı. Hastanelerde 899’u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 971 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 119 bin 805'e yükseldi, 29 milyon 781 bin 387 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplam 64 milyondan fazla doz aşı yapıldı.