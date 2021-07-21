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    Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka

    Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 kişide koronavirüs belirlendi. Ülkede 33 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • AA
    • 21.07.2021 - 02:42
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    Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka

    Koronavirüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu, son verileri paylaştı.

    18 BİN YENİ VAKA

    Bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 181 artışla 5 milyon 890 bin 62'ye yükseldi.

    33 CAN KAYBI

    Son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 554’e çıktı.

    Hastanelerde 902’si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 41 kişinin tedavisine devam ediliyor.

    TOPLAM 66 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

    Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 184 bin 499'a yükseldi, 31 milyon 310 bin 25 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

    Toplamda 66 milyondan 375 binden fazla doz aşı yapıldı.

    Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka #1

     

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