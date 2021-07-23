Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 953 bin 71'e ulaştı.

Fransa'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı yeniden 20 binin altına düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 953 bin 71'e ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE 29 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte 29 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 587’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 802 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 68 milyon 886 bin 671 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 474 bin 866’ine tek doz aşı yapıldı.