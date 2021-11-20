Fransa'da son 24 saatte 21 bin 220 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumu'nun yayınladığı verilere göre son 24 saatte 21 bin 220 yeni vaka görülürken, 57 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüse karşı mücadeleler devam ediyor.

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 423'e çıktı.

SON 21 SAATTE 21 BİN 220 VAKA GÖRÜLDÜ

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 21 bin 220 artışla toplamda 7 milyon 372 bin 544 olarak açıklandı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,2'e yükseldi.

Hastanelerde 1353'ü yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 940 kişinin tedavisine devam edilirken, son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 50,65 arttı.

AŞIDA İLK DOZU YAPTIRANLARIN SAYISI 51 MİLYON 674 BİN 72'YE ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 674 bin 72'ye ulaştı, 50 milyon 599 bin 550 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 5 milyon 247 bin 811 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN UYARILARDA BULUNULDU

Öte yandan Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşılarının 40 yaş ve üstü kişilere yapılması önerisinde bulunuldu. İkinci ve üçüncü dozun arasında 6 ay olması gerektiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ülke genelindeki okullarda öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıfların sayısının 4 bin 48'e yükseldiği belirtildi.

Bu sayının 22 Ekim'e göre 3 kat fazla olduğu ifade edilen açıklamada, geçen nisan ayında bu sayının 11 bin 272 olduğu aktarıldı.