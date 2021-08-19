Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka tespit edildiğini ve 112 kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Fransa'da koronavirüs vakalarının günlük verileri açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 405 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 533 bin 383'e ulaştığı bildirildi.

112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 112 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 113 bin 55'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 82 milyon 601 bin 983 kişi koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 928 bin 614'üne tek doz aşı yapıldı.



