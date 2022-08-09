Deneye katılan beyaz çift, kısa sürede şezlong buldu. Siyahi çiftler ise plaj yetkililerince geri çevrildi.

Fransa’da yapılan sosyal deney, plajlardaki ırkçılığı gözler önüne serdi.

Ülkede siyahilerin ve Mağrip kökenlilerin bazı plajlara kabul edilmediklerine dair söylentiler üzerine sosyal deney gerçekleştirildi.

Irkçı tutumu ortaya koyan deney

Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneğinin yaptığı deney, Fransız Rivierası plajlarındaki ırkçı tutumu ortaya koydu.

Loopsider sitesinin Twitter hesabından paylaştığı görüntülere göre, dernek üyeleri, 30 Temmuz'da ülkenin güneyinde plajlarıyla ünlü Fransız Rivierası’ndaki plaj ve otellerin müşteri tutumlarını gözlemlemek için harekete geçti.

Fransa’da sosyal deneyde yaşanan ırkçılık kamerada VİDEO

Beyaz çift şezlong buldu, siyahiler geri çevrildi

Siyahi bir çift, Kuzey Afrika asıllı bir çift ve beyaz bir çift plajlara giderek şezlong kiralamak istedi.

Gidilen 6 plajın 2’sinde görevliler, siyahi ve Kuzey Afrika asıllı çifte yerleri olmadığını, dolu olduklarını söylerken, beyaz çift için kısa sürede şezlong buldu.

Suç duyurusunda bulunacaklar

SOS Racisme yetkilileri, telefonlarla kayıt altına aldıkları deneylerin ardından, ayrımcılığa uğrayan çiftlerin söz konusu plaj ve oteller hakkında suç duyurusunda bulunacağını, kendilerinin de davaya müdahil olacağını belirtti.

AA'nın aktardığına göre, dernek yetkilileri, eşitlik ilkesinin ihlaline devletin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, başka plajlarda da benzer muamelelere maruz kaldıklarını aktardı.