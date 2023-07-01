Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyancılar marketi ateşe verdi Nanterre kentinde öldürülen 17 yaşındaki genç için çıkan isyan, ülkenin dört bir yanına sıçradı. Öfkeli grubun ateşe verdiği marketten çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü Fransa'da...

İsyancılar, günlerdir süren eylemlerinden geri adım atmıyor.

Polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Müslüman Nael M. isimli genç için sokaklara dökülen halk, ülkeyi adeta ateşe verdi.

Eylemde ilk ölüm gerçekleşti

Günlerdir gerilimin tırmanmaya devam ettiği ülkede, güvenlik güçleri de sert müdahalelere başladı.

Birçok bölgede polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, dün eylem süresince ilk ölüm gerçekleşti.

20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

Silahlananlar, yağmalayanlar...

Krizi sürdürenlerin yaş ortalamasının 17 olduğu belirlendi. Öfkeli gençlerin silahlandığı da kameralara yansıdı.

Öte yandan bu süreci fırsat bilen yağmacılar da marketleri talan etti.

Bu süreçte çok sayıda da gözaltı oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Zırhlı araçlar görevde

Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi.

Birçok kentte protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Marketten alevler yükseldi

Kentlerden gelen kare ve videolarda, her noktada alevlerin yükseldiği görüldü.

Ülkedeki büyük bir market de krizden nasibini aldı. Eylemcilerin ateşe verdiği market için itfaiye ekipleri bölgeye seferber oldu.

Marketten yükselen alevler gökyüzün kapladı.