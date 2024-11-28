Fransa'da toplu işten çıkarma sonrası ülke çapında gerginlik

AA

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin toplu işten çıkarmaları sürüyor.

Toplu işten çıkarmalar sonrası gerilimin arttığı ülkede, bir günlük grev çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin detaylar Ulusal basında yer aldı.

200 BİN KİŞİNİN İŞİNİ KAYBETME TEHLİKESİ BULUNUYOR

Haberlere göre, Fransa'da özellikle sanayi sektöründe 250 farklı işveren kurumun toplu işten çıkarma hazırlığında olması tepki topladı.

Ülkenin en büyük sendikası CGT, 170 ila 200 bin kişinin işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını bildirerek, üyelerine eylem çağrısı yaptı.

Bu kapsamda sendika, işçilerden 12 Aralık'ta ülke genelinde 1 günlük iş bırakmasını ve fabrikalar önünde eylem yapmasını talep etti.

ACİL EYLEM PLANI ÇAĞRISI

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, işverenlerin binlerce çalışanı işsiz bırakma kararına karşı hükümeti acil bir eylem planını devreye sokmaya çağırdı.

Binet, hükümetin sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin kapanmasına ve işten çıkarmalara müsaade etmemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, Fransa’da demir yolu çalışanları da 11 Aralık’ta süresiz greve gidecek.