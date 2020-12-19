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    Fransa'da Türkiye karşıtı protesto

    Terör örgütü PKK, DHKP-C destekçilerinden ve Yunan, Ermeni, Fransızlardan oluşan gruplar, Marsilya'da teröristlerin fotoğraflarının olduğu bayraklarla eylem düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 17:31
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 17:49
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    Fransa'da Türkiye karşıtı protesto

    Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK ve DHKP-C'nin bayrakları sallandı.

    Kentin Le Vieux-Port denilen eski liman semtinde, eylemciler protesto düzenledi.

    Yunan bayraklarıyla birlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bayrakların sallandığı meydanda, Türkiye karşıtları bir araya geldi.

    TÜRK DÜŞMANLARI KOL KOLA

    Protestoda Ermeniler, Yunanlılar ve Fransızlar kol kola gezerek 'demokrasi' sloganları attı.

    Fransa'da Türkiye karşıtı protesto VİDEO

    MARSİLYA'DA FAŞİZM

    Marsilya kenti 2018'de de Türklere karşı PKK destekçileri tarafından saldırı gerçekleştirilen bir şehir olarak anılmış, Türklere yapılan saldırılara Fransız polisi seyirci kalmıştı.

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    Fransa da Türkiye karşıtı protesto #2

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    Fransa da Türkiye karşıtı protesto #5

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