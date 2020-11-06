Fransa’da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı

Fransa’da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı

Fransa’nın Nantes şehrinde 4 gün önce saldırıya uğrayan ve Türklere ait olan kasap dükkanına, yeniden ırkçı saldırı yapıldı.

Fransa’da Türk düşmanlığı giderek artıyor.

Fransa’nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı, bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı.

IRKÇI VE İSLAMOFOBİK YAZILAR YAZDILAR

Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara “Türklere ölüm”, ”Erdoğan’a ölüm”, “Ülkenize geri dönün”, “Yaşasın domuz” gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı.

Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.

FRANSA'DA TÜRKLERE, BİR HAFTA DA İKİNCİ SALDIRI

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine “Erdoğan’a ölüm”, “Fransa Fransızlara ait” ve ”Türklere ölüm” gibi ırkı ifadeler yazmıştı.

Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine “Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız” ifadesini yazmışlardı.