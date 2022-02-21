Fransa'da Yahudiler, Zemmour'un Müslüman karşıtı söylemine tepki gösterdi

Yahudi toplumunun önde gelen üyeleri, nefret dolu ifadeler için "Nefret ve dışlayıcı söylemini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Fransa'da nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı Eric Zemmour'un, Müslüman karşıtı söylemleri tepki çekmeye devam ediyor.

Zemmour, "Cumhurbaşkanı seçilince Muhammed gibi Müslüman isimlerinin verilmesini yasaklayacağını" söylemiş, ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırmıştı.

YAHUDİ TOPLUMUNDAN ZEMMOUR'A TEPKİ

Fransa'da Yahudi toplumunun önde gelen üyeleri, Zemmour'un, Müslümanlara ve yabancılara karşı nefret dolu söylemlerini kınadıklarını belirtti.

Aralarında Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF) ile Avrupa Yahudi Kongresi'nin eski Başkanı Henri Hajdenberg'in de bulunduğu Yahudi toplumunun önde gelen isimleri, Journal de Dimanche gazetesinde yayınladıkları bildiride, "Fransız Yahudileri olarak, Eric Zemmour'un Müslüman Fransızlara ve ülkemizde yaşayan yabancılara karşı nefret ve dışlayıcı söylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMANLARI FRANSA'DAN KOVMA SÖZÜ VERMEK..."

Bildiride, Müslümanlar ile aşırıcılığın birbirine karıştırılmasının reddedildiği kaydedilerek, "Müslümanları Fransa'dan kovma sözü vermek korku yeşerten, nefreti teşvik eden ırkçı bir projenin parçasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'yı bozan bu ayrımcı tutumun şiddette protesto edildiği vurgulanan bildiride, ülkenin karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorluklar için Müslümanları suçlamanın doğru olmadığının altı çizildi.

UYUM İÇERİSİNDE YAŞAM VURGUSU

Bildiride, Zemmour'un öngördüğü bölünmüş toplumun istenmediği belirtilerek, "Herkesi cumhuriyetçi bir adım atarak Fransa’da her kökenden insanın uyum içerisinde yaşamasını devam ettirmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

YEMEĞE DAVET EDİLMEYECEK

CRIF Başkanı Francis Kalifat, geçen hafta yaptığı açıklamada, Zemmour'un 24 Şubat'taki geleneksel CRIF yemeğine davet edilmeyeceğini duyurmuştu.

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, "İslam ve göçmen karşıtı" isim olarak öne çıkıyor.

10 BİN EURO PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zemmour, 17 Ocak'ta 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.