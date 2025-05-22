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Haber Merkezi

Fransa'da kan donduran cinayet...

Fransa’nın Oise bölgesine bağlı Nogent-sur-Oise kentinde yaşayan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine nüfus kayıtlı17 yaşındaki Hasan Horoz ile 3 kişi arasında bir süpermarket yakınında tartışma çıktı.

Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALTAYLA BOĞAZI KESİLİNCE SÜRÜNÜP YARDIM ARADI

Saldırganlardan biri, yanında taşıdığı baltayla Hasan’ı boğazından yaraladı.

Ağır yaralanan genç, süpermarketin otoparkına doğru sürünerek yardım istemeye çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Saldırının hemen ardından, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, saldırganların olay yerinden bir araçla kaçtığını tespit etti.

ANNESİNİN ÇIĞLIKLARI YÜREK YAKTI

Türk gencin annesi, olay yerine geldiğinde oğlunun cesedini görünce acı çığlıklar attı.

Neler olduğunu görmek için sokağa çıkan Fransız vatandaşları o anları kayıt altına alırken, annenin çığlıklarının birkaç sokak öteden dahi duyulduğu görüldü.

KATİLLER DE TÜRK VATANDAŞI

Kısa süre içinde komşu Montataire kasabasında düzenlenen operasyonla 16, 17 ve 19 yaşlarındaki üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türk kökenli olduğu, ikisinin kardeş olduğu ve daha önce adli sicil kayıtlarının bulunmadığı açıklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cumhuriyet Savcısı Loic Abrial, “Bu aşamada şüpheliler masumiyet karinesine sahiptir” ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri bilgisi yerel basına yansıdı.

"BALTAYLA YARALANDIKTAN SONRA SÜRÜNÜRKEN KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ"

Nogent-sur-Oise Belediye Başkan Yardımcısı Moktar Allouache, “Yolda baltayla vurulmuş ve süpermarketin otoparkına kadar sürünerek kan kaybından ölmüş. Bunu anlatmak bile tüylerimi diken diken ediyor” sözleriyle yaşadığı sarsıntıyı dile getirdi.

SALDIRININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Senlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından “kasten adam öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma, Creil Emniyet Müdürlüğü Adli Polis Birimi tarafından sürdürülüyor.

Saldırının kesin nedenine dair araştırmalar devam ederken, emniyet yetkilileri olayın gençler arasındaki bir husumet ya da grup çatışmasıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.