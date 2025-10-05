Fransa'da yeni hükümetin kurulduğu açıklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Başbakan olarak atanan ve yaklaşık bir aydır siyasi partilerle müzakereler yürüten Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurduğu Elysee Sarayı tarafından duyuruldu.

Lecornu'nun yeni kabinesinde Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, Konut Bakanı Eric Woerth, Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari ve Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı Naima Moutchou oldu.

ÇOK SAYIDA BAKAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kültür Bakanı Rachida Dati, Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Kamu Maliyesi Bakanı Amelie de Montchalin ile Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, kabinedeki yerlerini korudu.

Daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev alan Bruno Le Maire ise Savunma Bakanı olarak atandı.

Aurore Berge'nin yeni hükümette Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görev almasına karar verilirken Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan görevine Mathieu Lefevre getirildi.

MACRON YENİ KABİNEYLE BİR ARAYA GELECEK

Macron, Elysee Sarayı'nda pazartesi günü yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelecek.

Lecornu'nun kabinesinde yer alacak diğer isimlerin ileri bir tarihte açıklanması öngörülürken Başbakan'ın gelecek hafta Meclis'te genel siyaset konuşmasını yapması bekleniyor.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.