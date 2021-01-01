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    Fransa'da yılbaşı gecesi otomobiller ateşe verildi

    Strazburg'da sokağa çıkma yasağına rağmen en az 30 araç yakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:33
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    Fransa'da yılbaşı gecesi otomobiller ateşe verildi

    2020 yılını sokak olaylarıyla geçiren Fransa, 2021 yılına da benzer manzaralarla girdi.

    Strazburg kentinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen onlarca araç kundaklandı.

    30 ARAÇ KUNDAKLANDI

    Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, kentte en az 30 araç yakıldı. Alevlerle kaplanan araçları görenler, o anları kaydetti.

    2019'DA YAKILAN ARAÇ SAYISI

    Yetkililer, perşembe günü erken saatlerde "Vandallara taviz verilmeyecek" uyarısı yapmıştı. Kentte 2019 yılında yaklaşık 220 araç yakıldı.

    Fransa'da yılbaşı gecesi otomobiller ateşe verildi ViDEO

    Fransa da yılbaşı gecesi otomobiller ateşe verildi #1

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